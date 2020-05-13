В Одесской области местная власть угодила в очередной скандал с прессой. Губернатор Максим Куцый грозил вызвать Нацгвардию за якобы провокационный вопрос журналистки Юлии Червоненко.

Об инциденте сообщает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в своем Facebook. А видео опубликовано в Tеlegram-канале "Лысая правда" журналиста Евгения Куксина.

"Остановите съемку... Удалите запись... Это провокационный вопрос... Я сейчас вызову Национальную гвардию... Мой кабинет - это режимный объект... Я не даю согласие на съемку в режимном объекте"...

Это - краткое содержание ответа главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцего на вопрос журналистки телеканала "1+1" Юлии Червоненко. Вопрос был задан в служебном кабинете чиновника, куда он сам пригласил съемочную группу.

В комментарии НСЖУ Юлия Червоненко отметила, что была очень поражена бурной реакцией председателя Одесской ОГА, ведь съемка происходила при его согласии.

"Мы встретились с ним на лестнице, попросили записать комментарий. Я показала свое удостоверение "1+1" и губернатор сказал, чтобы мы поднялись в его приемную, - рассказывает Юлия Червоненко. - Потом нас пригласили в кабинет, на один вопрос Максим Куцый ответил, а на втором начал обвинять нас, что это провокация. Особенно я удивлена, причем здесь Национальная гвардия?".

Глава НСЖУ Сергей Томиленко отметил по этому поводу, что никакие вопросы не оправдывают неадекватное поведение чиновников.

"Журналист - не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не "натравливать" на них Нацгвардию, - уверен Сергей Томиленко. - Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовность к выполнению государственных функций у чиновников - на чрезвычайно низком уровне".

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ возмутились затягиванием расследования резонансных избиений журналистов полицейскими.

Так же мы рассказывали, что в годовщину нападения на журналиста Комарова в НСЖУ потребовали от МВД отчета по расследованию его убийства.