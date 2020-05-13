В Киеве, где со вчерашнего дня власти ослабили карантин, службы резко повысились цены на по такси. Так, стоимость услуг перевозчиков поднялась в 1,5-3 раза.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Жители столицы жалуются на то, что вызвать такси в условиях карантина практически нереально. При этом, если найти машину все-таки удается, то желающим воспользоваться этой услугой приходится сильно раскошелиться.

"В центр дороже чем обычно, где-то на 150%. В окраины где-то на 30%", - пишет пользователь Facebook.

"Что-то вызвать такси в Киеве сейчас реально стало очень сложно. И цены взлетели минимум в 1,5 раза, иначе никто не едет", "Это ещё мало, Бизнес это ×10, не меньше чем ×3, поэтому ×1,5 - это детский тариф", - возмущаются жители столицы.

Некоторые советуют попробовать воспользоваться разными приложениями для вызова такси, однако судя по комментариям, цены у перевозчиков сильно не отличаются между собой.

За одну поездку на такси киевлянам предлагают отдать 300, 500 и даже 1000 гривен.

Пожаловался на астрономические цены и читатель "Страны". По его словам, доехать с Печерского района на Вырлицу сейчас обходится минимум в 240 грн. При этом еще недавно стоимость этой поездки не превышала 100 грн.

"Вчера поздно вечером ехал - было ок (от ул. Электриков к м. Университет - 57 грн)", - отметил один из немногих счастливчиков. Какая именно служба такси установила такой небольшой по нынешним меркам тариф, он не рассказал.

Стоит отметить, что такие цены связаны с тем, что вместе со смягчением карантина с 12 мая запрос на пассажирские перевозки возрос.

Напомним, что открытие пассажирского сообщения в Украине будет происходить в три этапа. Согласно плану, в первую очередь власти разрешат городские и пригородные перевозки.

Ранее мы писали, что в начале апреля в Украине появились первые изолированные такси. В них между водителем и пассажиром установлена пластиковая перегородка.