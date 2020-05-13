Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабмин, который показал план в пять этапов по выходу из карантина, назвал следующие контрольные даты для смягчения карантинных мер. Это 22 мая, затем 1 июня, потом 11-е "и так далее".

Об этом рассказал Степанов во время брифинга, в среду, 13 мая.

По его словам, у министерства есть четкий алгоритм по снятию ограничений, то есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.

"Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11 и так далее", - заявил Степанов.

Он добавил, что на ближайшем заседании Кабмина будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также на этой неделе планируют представить открытие детских садов.

"Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением", - добавил Степанов.

Степанов о контрольные датах смягчения карантина с 14:00

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин будет продлен, но станет адаптивным.

Также стоит отметить, что с 11 мая Украина начала ослаблять карантин, в стране открылись летние площадки ресторанов.