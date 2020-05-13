На Европейской площади в центре Киева в 10:00 началась акция протеста перевозчиков. Участники намерены добиться от Кабинета министров Украины разрешения на внутренние и международные перевозки, так как нелегальные перевозчики работают. Из-за большого количества припаркованных автобусов в центре Киева образовалась пробка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перевозчики считают, что условия карантина нечестные и, пока некоторые вынуждены сидеть дома и нести убытки, много заведений и предпринимателей работают нелегально.

"Ресторан "Велюр" Николая Тищенко работает, парламентарии все работают, а перевозчики должны сидеть дома. Мы требуем разрешить работать как внутренним перевозчикам, так и международным. Я на карантине уже все фильмы пересмотрел. Нужно работать и поднимать экономику. Надеемся, что правительство нас услышит. Мы готовы начинать работать уже сегодня", - заявил в комментарии "Стране" Павел Кулик, начальник автоколоны в автобусном автопарке.

Фото: Страна

Павел, представитель компании "Транстемпо" хочет, чтобы Украина в вопросе перевозок ориентировалась на Запад.

"В Европе работает международные и внутренние перевозки, почему в Украине ничего не работает. Уже нет сил ждать, силы заканчиваются вместе с едой и деньгами. Мы требуем от правительства дать нам возможность работать. Почему нелегальные перевозчики, которые берут в четыре раза больше и не платят налоги, могут сейчас работать, а легальные предприниматели должны сидеть дома? Под Кабмин я пришёл в надежде, что нас услышат и дадут возможность работать и зарабатывать", - поделился мужчина.

Перевозчики перешли от Европейской площади к Кабмину. Их собралось больше 200 человек. Протестующие стоят без плакатов, ведут себя сдержанно. Для того, чтобы их услышали, они сигналят автобусами.

Валерий, перевозчик из Волыни, рассказал, как работают нелегальные перевозчики во время карантина.

"На данный момент де-юре рынка перевозок нет, а де-факто он есть. Все работает, как международные, так и внутренние перевозки. Во время карантина, когда все говорят, что границы закрыты, вы спокойно можете купить билет из Мариуполя в Польский город Щецин. И вас на микроавтобусе довезёт нелегальный перевозчик. Если карантин, то для всех, если нет, то откройте международное и внутреннее сообщения. Под Кабмин иду с надеждой, что нас услышат", - рассказал перевозчик.

Неожиданно на митинг под Кабмином пришёл какой-то молодой человек. Хотел вырвать микрофон у организатора, чтобы прочитать стих. Однако не смог этого сделать, так как его задержала полиция. Он успел сказать только то, что он из Харькова, приехал в Киев рассказать о болезни отца.

Перевозчиков поддерживает движение "SaveФОП", которые ранее выходили на акции протеста и требовали от властей снять карантинные ограничения с 1 мая. Перевозчики совместно с движением составили общую резолюцию требований. В нее входит:

Возобновление внутренних и международных перевозок. Запрет на рынке пассажирских перевозок транспортных средств до девяти человек, так как они в основном работают нелегально. Кредитование и государственную поддержку перевозчиков.

Кроме того, перевозчики хотят, чтобы им компенсировали налоги, которые они заплатили в период карантина. Об этом они написали в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Фото: Страна

Перевозчики - не единственные, кого не устраивают условия карантина из-за пандемии. Так, недавно в Киеве под Кабмином проходила акция протеста предпринимателей. А в регионах Украины в конце апреля прошла волна протестов за открытие продовольственных рынков.