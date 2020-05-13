Европа постепенно отменяет карантинные ограничения, которые нанесли огромный ущерб экономике ЕС и уже сегодня Еврокомиссия представит масштабный план по отмене запретов на поездки внутри Евросоюза.

А Германия и Австрия собираются полностью открыть границу между двумя странами уже с 15 июня.

Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство канцлера Австрии, передает ТАСС.

При этом, уже сегодня между Германией и Австрией были открыты мелкие пограничные переезды для пользования жителями приграничных регионов в районе германской федеральной земли Бавария и австрийской федеральной земли Верхняя Австрия. В дальнейшем также должны открыться пограничные переезды в австрийских Тироле и Зальцбурге.

Напомним, что власти Австрии для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. Прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней (для лиц с местом жительства в это стране) или предоставить медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, выданную не ранее, чем за четыре дня. Также можно пройти тест на коронавирус прямо в аэропорту Вены. Его реультаты будут готовы уже через три часа после проведения теста.

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