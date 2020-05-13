Премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины заявил, что карантин будет продолжен и после 22 мая, но станет адаптивным.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания, в среду, 13 мая.

По его словам, в разных регионах и разных городах ограничительные меры будут разные.

Шмыгаль также добавил, что открывать городское и межрегиональное транспортное сообщение пока несвоевременно. Он говорит, что сейчас это опасно с точки зрения эпидемии. Транспорт запустят лишь на третьем этапе снятия ограничений.

Напомним, сегодня Рада займется "антиколомойским законом" и отчетом главы НБУ, "Страна" ведет онлайн-репортаж заседания Верховной Рады.

"Страна" подробно разбиралась, что сегодня рассмотрят на заседании еще. Детальнее можно почитать здесь.