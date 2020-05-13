Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов имеет опасения по поводу действий Михаила Саакашвили на посту главного реформатора страны.

Об этом он заявил в интервью с Дмитрием Гордоном, которое было опубликовано во вторник, 12 мая.

На вопрос о том, поддерживал ли он президента Зеленского в решении назначить Саакашвили ответственным за реформы в Украине, Трофимов ответил: "Откровенно не считаю, что это... Я не понимаю для себя, как господин Саакашвили будет действовать. Ему Владимир Александрович дал шанс вернуться в большую политику. Очень хотелось бы, чтобы он этот шанс использовал по назначению", - заявил замглавы ОП. На уточняющий вопрос журналиста о том, опасается ли Трофимов действий Саакашвили, он ответил утвердительно.

При этом чиновник упомянул достижения политика на посту президента Грузии.

"Понимаю что есть успешный опыт, есть успешный кейс. Но все течет, все меняется. Есть время и возможность проявить себя сейчас", - добавил чиновник.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон. Слова о Саакашвили - с 1:12:26

Ранее "Страна" разбиралась в том, что принесет в украинскую политику возвращение Михаила Саакашвили.

Напомним, что по словам Зеленского, Саакашвили должен заняться реформой на таможне.