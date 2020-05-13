Сегодня, 13 мая, в Киеве проходит внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Оно было созвано по требованию 158 народных депутатов.

Среди самых главных вопросов дня - час вопросов к Кабмину, рассмотрение так называемого "антиколомойского закона" и отчет Якова Смолия о работе Национального банка Украины.

После начала работы и перед выступлением премьера Дениса Шмыгаля парламента фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Во фракции таким образом выразили протест против заявления Шмыгаля о том, что для него праздника 9 мая не существует.

"Как мы и говорили, если для Шмыгаля и его коллег нет Дня Победы, то для нас нет этого Кабмина. Потому сразу после объявления спикером "Часа вопросов к правительству", мы всей фракцией вышли из зала. У нас к этому премьеру вопросов нет. Говорить с ним не о чем", - написал на своей странице в Facebook нардеп Олег Волошин.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рада возобновит регулярные пленарные заседания с 19 мая.