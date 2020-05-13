Atlantic Council, один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО, выступил в поддержку сразу трех украинских чиновников, которые в последние месяцы был уволены с топ-должностей - экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, бывшего главного таможенника Максима Нефедова, а также бывшего главного налоговика Сергея Верланова.

Об этом говорится в статье Atlantic Council.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский - Ред.) уволил своего превосходного генерального прокурора. Он заменил Руслана Рябошапку Ириной Венедиктовой, политически лояльной и никогда не работавшей прокурором. Результаты были предсказуемы: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры. Она отменила некоторые увольнения Рябошапки и заблокировала иностранным партнерам и гражданскому обществу проверку прокуроров"

Авторы пишут, что "в конце-концов Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против Рябошапки".

Также авторы статьи возмутились увольнением Максима Нефедова и Сергея Верланова:

"Верланов был неожиданно уволен 24 апреля после борьбы с коррупционными схемами в сфере алкоголя и табака, подавления схем мошенничества с НДС и отказа от продажи должностей. Верланов был как раз подходящим человеком для этой работы", - говорится в сообщении Atlantic Council.

Уволенного вместе с ним Нефедова в AC называют "известным реформатором, выступающим за онлайн-закупки: "Бывший инвестиционный банкир заработал бы в десять раз больше в частном секторе, но упорно продолжал реформы в государственном секторе".

"По словам антикоррупционных активистов в Киеве, Верланов, Нефедов и Рябошапка пресекали коррупционные денежные потоки, и последующие уголовные обвинения являются возмездием", - сообщили в Atlantic Council.

Отметим, что в том же сообщении американцы встали на защиту обладательницы паспорта США экс-и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.