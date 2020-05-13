Кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины предложил Зеленскому первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Об этом он заявил во время интервью с Дмитрием Гордоном, опубликованном во вторник, 12 мая.

Так, на вопрос журналиста о том, правда ли, что Шмыгаля президенту показал именно он, Трофимов ответил: "Главы ОГА это моя зона ответственности. Он был главой Ивано-Франковской области, очень хорошо себя проявил. Сам по себе он очень системный, грамотный, хорошо образованный человек... Мы также, как и многих кандидатов, нашли путем собеседований, рекомендаций".

По словам Трофимова, так как Шмыгаль был главой Ивано-Франковской ОГА, он находился в вертикали президента и был для Зеленского "понятным человеком". Также замглавы ОП отметил, что его приятно впечатлил первый разговор со Шмыгалем в качестве уже действующего главы правительства.

"После его назначения у нас была возможность пообщаться со Денисом Анатольевичем тет-а-тет. Я задал ему вопрос "чего вы хотите?"... Он достаточно четко и быстро ответил. Обозначил две задачи. Первая - сохранить максимальное количество жизней. Второе - экономика, повышение уровня жизни людей", - заявил Трофимов.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон. Слова о Шмыгале - с 1:10:23

Напомним, что Шмыгаль стал главой Кабмина 4 марта. Тогда его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

Ранее мы писали, что практически сразу после назначения на должность премьера Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелому экономическому кризису.