Мировая экономика продолжает переживать масштабный кризис, связанный с пандемией коронавируса. И оценки потерь растут с каждым днем. Причем ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что убытки от Covid-19 превысят 9 трлн долларов в глобальном масштабе, но уже сейчас признал, что его эксперты ошиблись.

Об этом пишет BBC, в среду, 13 мая.

"Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий. Если медицина не одолеет вирус, многие экономики пострадают еще сильнее", - сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Экономисты МВФ впали в уныние через пару недель после того, как Запад начал постепенно удаляться на карантин. В середине апреля они потеряли веру в ближайшее будущее и предрекли мировой экономике спад на 3% в текущем году, тогда как еще прошлой осенью рассчитывали, что она вырастет на те же три процента. Впервые в современной истории прогноз поменялся так резко за такой короткий срок.

Глава МВФ добавила, что за неполный месяц стало ясно, что предсказания устаревают быстрее, чем их удается оформить и представить публике.

"Крайне вероятно, что в июне мы обновим прогнозы. И уже сейчас ясно, что стоит ожидать плохих новостей", - сказала она.

Сообщается, что за считанные дни после публикации предыдущей оценки ущерба от МВФ три крупнейшие экономики мира, на которые приходится более половины мирового выпуска и потребления, пережили самое серьезное падение в современной истории.

Так, экономическая активность в Китае сократилась впервые почти за полвека. Евросоюз не видывал такого спада за все свое существование. А крупнейшая в мире экономика США споткнулась об карантин, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу. Безработица среди американцев побила все рекорды со времен Великой депрессии.

По данным главы МВФ, для перезапуска экономики после карантина все страны мира уже пообещали выделить из казны дополнительные 9 трлн долларов.

"И мы просим всех только об одном: пожалуйста, тратьте как можно больше. И потом еще немного", - сказала Кристалина Георгиева.

Но таких денег ни у кого нет, их придется занимать. Платить по счетам предстоит будущим поколениям: упорным трудом, через повышенные налоги или инфляцию.

"У каждого своя стратегия, но Европа, похоже, выходит из карантина на более ранней стадии эпидемиологического цикла, чем Азия. К тому же, возможности полномасштабного тестирования, отслеживания контактов и изоляции очагов заражения в Европе уступают азиатским аналогам", - предупреждают эксперты МВФ.

Также эксперты МВФ добавили, что действовать нужно осторожно, и не стоит поддаваться соблазну открыть всего побольше и побыстрее.

Ранее мы сообщали, что в первом квартале коронавирусного года ВВП Китая упал больше, чем на треть.

Также писали, что в Еврокомиссии прогнозируют в 2020 году уменьшение ВВП всех стран ЕС на 7,4%.