Против бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тысяч медиков, в Украине хотят открыть уголовное дело.

Об этом пишет Atlantic Council, один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО.

"Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Ульяны Супрун, которая отлично выполняла обязанности министра здравоохранения и попыталась реформировать шаткую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе", - говорится в колонке автора центра.

Интересно, что Atlantic Council по сути признает, что Сурпун - гражданка США. А значит не имела права занимать пост и.о. министра - на госслужбу в Украине не могут назначаться иностранные граждане.

Напомним, что некоторые украинские чиновники уже выступают за то, чтобы отправить Супрун за решетку. Так, глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник выступил с критикой медреформы Ульяны Супрун, и заявил, что она достойна тюрьмы.

Ранее мы писали, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине, которое началось 1 апреля, могут приостановить из-за неготовности к ней страны. По словам Зеленского, из-за нововведений в системе здравоохранения, иницированных Супрун, больницам хватит денег "разве что на дверной замок".

Что означает для Украины второй этап реформы Супрун и почему он может привести к массовому увольнению медиков и закрытию больниц читайте здесь.