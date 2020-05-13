Степанов рассказал, какие фармкомпании Украины работают над созданием лекарства против коронавируса
Украинские предприятия планируют клинические испытания медицинских препаратов, которые могут эффективно повлиять на лечение больных коронавирусной инфекцией. Они пытаются создать лекарство для лечения Covid-19.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, в среду, 13 мая.
"У нас есть отечественные предприятия, которые регистрируют клинические испытания лекарственных средств, которые они выпускают. В настоящее время это "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Фармфирма "Дарница", "Биофарма" и "Интерхим". Они пытаются создать лекарства для лечения Covid-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а "Биофарма" зарегистрировала клиническое исследование средства "Биофен", - сказал Степанов.
Степанов об отечественных предприятиях с 8:45
Ранее мы сообщали, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.
Также мы писали, что У Зеленского заявили о разработке препарата, который может снизить смертность от коронавируса.