Украинские предприятия планируют клинические испытания медицинских препаратов, которые могут эффективно повлиять на лечение больных коронавирусной инфекцией. Они пытаются создать лекарство для лечения Covid-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, в среду, 13 мая.

"У нас есть отечественные предприятия, которые регистрируют клинические испытания лекарственных средств, которые они выпускают. В настоящее время это "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Фармфирма "Дарница", "Биофарма" и "Интерхим". Они пытаются создать лекарства для лечения Covid-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а "Биофарма" зарегистрировала клиническое исследование средства "Биофен", - сказал Степанов.

Степанов об отечественных предприятиях с 8:45

Ранее мы сообщали, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.

Также мы писали, что У Зеленского заявили о разработке препарата, который может снизить смертность от коронавируса.