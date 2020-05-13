В России, на фоне активного распространения коронавируса, готовятся разрешить гражданам участвовать в выборах дистанционно. Соответствующий законопроект уже подготовила администрация президента Владимира Путина. Парламент рассмотрит документ уже в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Кремле, Думе и партии "Единая Россия" рассказали в издании "Проект".

Так, российские депутаты в скором времени проголосуют за внесение поправок в избирательный закон, которые позволят Центризбиркому менять процедуру голосования в условиях карантина. Законопроект предусматривает внедрение голосования по почте, электронного голосования и других форм электорального участия без личного присутствия на избирательном участке. Также проектом закона разрешается проводить голосование досрочно на выборах Думы и президента.

Сообщается, что эта инициатива призвана помочь избежать отмены единого дня голосования осенью, в случае если в некоторых регионах там придется сохранить карантин. В "Единой России" отмечают, что такая форма голосования выгодна власти, так как она может позволить лучше контролировать результат на выборах.

Кроме единого дня голосования, новые механизмы участия на выборах могут пригодиться и во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые в том числе предусматривают "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Напомним, что дистанционный формат участия на выборах рассматривают и в Украине. Так, механизм онлайн-голосования планируется внедрить в приложение "Дия".

Также мы писали, что 17 марта, до введения карантина в России, Путин утвердил формулировку вопроса на референдуме. Ожидалось, что он состоится 22 апреля, однако коронавирус изменил планы российских властей.