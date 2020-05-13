В Энергодаре Запорожской области во время родов медики не смогли спасти новорожденного малыша, а его мать Елена с тяжелыми травмами попала в реанимацию. На 43-й день роженица умерла, а в морге исчезло тело новорожденного ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что после родов родные просили медиков доставить женщину в областную больницу в Запорожье, но им отказали в этом.

По словам мужа покойной, после родов у жены обнаружили немало серьезных проблем со здоровьем и ее подключили к аппарату ИВЛ, женщину перевезли в областную больницу. Однако после нескольких тяжелых операций она ослепла и оказалась фактически без почек. На 43-й день женщина умерла. После этого оказалось, что тело младенца, которое должно было храниться в морге - исчезло.

Тело младенца возили на вскрытие в Запорожье, после чего паталогоанатомы отдали тело под расписку медикам Энергодара, но в больничный морг оно не доехало.

"Относительно ребенка нам дали только корешок, без основной справки. Куда делась главная справка, никто не знает", - рассказывает сестра покойной.

В родильном отделении Энергодарской больницы есть огромные проблемы. По словам врача, который там работал, уже несколько в больнице наблюдается катастрофическая ситуация в роддоме.

"В роддоме два врача. Они не способны оказать необходимую неотложную акушерскую помощь. В заведении нет операционной сестры... Если кто-то поступает с кровотечением, надо быстро прооперировать, но это невозможно", - рассказывает акушер-гинеколог Энергодарской МСЧ.

Отмечается, что правоохранители начали расследование из-за медицинской небрежности и надругательства над телом. Но полноценно работать следователи пока не могут, потому что сначала свои выводы должна сделать специальная комиссия областного департамента здравоохранения, которая из-за карантина еще не начинала работу.

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