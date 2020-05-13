Сегодня парламент принял так называемый "антиколомойский закон" - последний барьер для получения кредита МВФ.

Первым был закон о продаже земли. Теперь Верховная Рада выполнила и второе условие кредиторов. Причем с немалыми проблемами - для того, чтобы снять тысячи правок и ускорить рассмотрение документа, пришлось менять закон о регламенте.

Главная идея сегодняшнего законопроекта в том, чтобы заблокировать возврашение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Но это далеко не все инновации документа.

"Страна" отвечает на главные вопросы принятом законе.

1. Почему закон назвали антиколомойским и зачем он для МВФ?

Законопроект №2571-д закрывает путь к возвращению прежним владельцам любого банка, который был национализирован. И, хотя в данном случае слово "Приватбанк" в документе не звучит, но всем понятно, о чем идет речь.

Тем более, что МВФ и международные организации на Западе прямо говорили, что возвращать банк Игорю Коломойскому нельзя. Поэтому законопроект и получил такое название - "антиколомойский".

Олигарх сейчас судится за то, чтобы признать решение НБУ по национализации незаконным. В случае принятия законопроекта - выигрыш в суде ничего уже не поменяет.

Дело в том, что "антиколомойский" закон вообще выводит ряд решений Нацбанка из-под юрисдикции украинских судов. Например - о введении государственной администрации, о банкротстве, о ликвидации или о переводе банка в госсобственность.

Именно поэтому многие критиковали антиколомойский закон - поскольку он явным образом противоречит Конституции. И является показателем несуверенности политки Украины, которая по требованию западных кредиторов делает неподсудными финансовые власти страны.

То есть, даже если банк закрыли или отобрали у владельцев с какими угодно нарушениями - оспорить этого в суде будет нельзя. Что явный нонсенс.

Зачем это нужно МВФ?

Формальное основание таково: возвращение "Приватбанка" Коломойскому может расшатать финансовую систему Украину и поставит крупнейший банк на грань банкротства. А значит МВФ и другим западным организациям придется вновь давать крупные транши для стабилизации ситуации, чего им совсем не хочется.

В тоже время, обезопасить банк от претензий Коломойского можно было и менее тотальным способом, чем принимать целый закон.

Поэтому есть и другую объяснение.

Фонд плотно контролирует украинский Нацбанк, а через него - и всю банковскую систему Украины. Понятно, что "антиколомойский" закон делает этот контроль еще более жестким. И, таким образом, создает предпосылки для захода в нашу страну крупных западных банков. В том числе, и через покупку системных госбанков вроде "Привата".

2. Но в законе записана норма, что собственники банков могут получить компенсацию. Получит ли ее Коломойский за Приватбанк?

Норма действительно такая заложена - причем компенсация может быть только денежной. Если удастся доказать, что действия властей - Нацбанка, Минфина, Кабмина и других ведомств - были незаконными.

Эту норму заложили, чтобы избежать массовой подачи исков бывших владельцев в Европейский суд по правам человека, на чьи приговоры влиять сложно и не исполнять нельзя.

Но обставили выдачу компенсации такими условиями, что получить ее крайне непросто. А в случае с Коломойским и "Приватбанком" - вообще почти невозможно.

Факт ущерба нужно будет доказать в судах - с аудитом, экспертизой и полным обоснованием суммы компенсации и упущенной выгоды. Это крайне сложная история. Все бремя доказывания ляжет на плечи бывшего владельца.

Но это как бы предварительное условие. Далее следуют вещи для Коломойского маловыполнимые.

Во-первых, бывшие акционеры должны вернуть НБУ всю оказанную банку на момент национализации помощь. В случае "Приватбанка" это почти 8 миллиардов гривен. А в судах эта сумма может и вырасти. И пока не вернутся эти деньги, никакой компенсации не будет (а Коломойский вряд ли эти деньги сможет вернуть).

Во-вторых, закон предусматривает перерасчет финансового положения "Привата" на момент национализации.

Из него вычтут кредиты НБУ и других кредиторов, а также средства на обслуживание всех этих долгов. И затем пересчитают банковские нормативы, которые окажутся скорее всего нарушенными "Приватбанком". К ним закон позволяет применять дополнительные коэффициенты - то есть еще сильнее занизить стоимость банка на момент его национализации.

В общем заложены все механизмы, чтобы компенсацию Коломойскому не платить или же сделать ее мизерной.

3. Могут ли закон потом отменить через Конституционный суд?

Если брать чисто юридическую сторону вопроса, то это вполне реальная история - антиколомойский закон нарушает право на правосудие, прописанное в статье 124 Основного закона, где указывается, что суды могут регулировать все юридические споры в стране. Неподсудность по Конституции не предусмотрена.

И сторонники Коломойского в Раде неоднократно предупреждали, что будут подавать в КС иск на отмену закона. Тем более, что к тому времени как будет принято решение Украина уже получит транши МВФ и потому необходимость в этом законе для правительства как бы отпадет.

Однако, в конечно счете, решение будет политическое - насколько власти будут (или не будут) мешать Коломойскому добиться нужного ему решения КСУ. А это зависит от ответа на следующий вопрос.

4. Означает ли принятие закона, что Коломойский и Зеленский начнут войну?

"Страна" уже анализировала вероятность такого развития событий в материале День П. Что может сорвать принятие Радой "антиколомойского закона".

"Коломойского у Зеленского никто не хочет уничтожать. Его не планируют как-то серьезно трогать и отбирать то, что он имеет сейчас. Антиколомойский закон ему также много вреда не нанесет. Для олигарха самое главное, чтоб не были конфискованы его активы в счет долгов перед "Приватбанком" и НБУ.

Но этот процесс власти как раз не запускают. Тем более, что вскоре могут отправить в отставку руководство Нацбанка, с которым враждует Коломойский. К тому же, никто не будет мешать затем отменить закон через Конституционный суд.

Также ему могут оставить контроль над рядом госпредприятий, в качестве, так сказать, моральной компенсации.

Просто Коломойскому объясняют, что он должен быть одним из олигархов, а не главным, как ему хотелось бы. Отсюда и его обида", - рассказал "Стране" источник в "Слуге народа".

И тут вопрос насколько Коломойский со своей обидой справится. Удоветворится ли позицией, что он всего лишь один приближенных к власти олигархов, а не самый главный. Либо же озлобится и начнет расшатывать власть Зе.

С одной стороны, и нынешнее положение олигарха вполне неплохое и если у него не будут отнимать то, что уже есть - ему грех жаловаться. С другой стороны - он человек импульсивный. И близкие к нему депутаты уже очень резко критикуют позицию власти.

5. Означает ли принятие закона, что Украина теперь уже точно получит транш МВФ?

Формально да. Основные условия вроде как выполнены. И Шмыгаль говорит, что до конца месяца соглашение с МВФ будет подписано, а то и первый транш уже будет.

Но проблема в том, что МВФ поменяла программу - с расширенного финансирования на стенд-бай. И там по условиям нужно будет договариваться заново.

При этом с Запада уже звучат довольно негативные для украинской власти сигналы.

Так, на днях Atlantic Council, один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО, опубликовал статью, в которой бьет во все колокола по поводу ситуации в Украине.

В ней выражается крайнее возмущение увольнением Рябошапки (его авторы называют превосходным генпрокурором), Нефедова и Верланова. А также перспективой возбуждения уголовного дела против Ульяны Супрун.

Общий смысл послания - американцы крайне недовольны тем, что понятных им людей не только увольняют, но ещё и уголовные дела открывают.

Трудно пока сказать насколько это недовольство приведет к тому, что возникнут реальные проблемы с получением кредита МВФ. Но нельзя исключать, что накануне подписания соглашения и выделении транша от Фонда поступят новые условия. В том числе и кадровые, о которых пока не говорится.

И, возможно, это будет не очень приятным фактом для Зеленского, который сейчас пытается расставить своих людей (и людей своих друзей) на хлебные должности в налоговой и таможне.

Что еще есть в законе помимо Коломойского и Приватбанка?

Как уже говорилось, модель "Привата" распространяется на все банки Украины. После принятия законопроекта банкиры больше не смогут:

- Оспаривать решения Нацбанка о правомочности признания банка неплатежеспособным, а также решения Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации и ликвидации.

- Останавливать судебными исками работу временных администраций и ликвидаторов.

- Останавливать действие нормативных актов Минфина, постановлений Кабмина и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, направленные на национализацию банка или перепродажу его впоследствии.

- Арестовывать через суд имущества неплатежеспособных банков и Фонда гарантирования вкладов.

То есть госсструктурам по умолчанию позволяют принимать неправомерные решения, без какой-либо ответственности, а хозяева банков лишаются права отстоять свою правоту в судах.

В то же время владельцы банков и топ-менеджмент все же смогут защищаться от бесправия, если речь будет идти о штрафах, предупреждениях, отзывах пунктов лицензии на разные услуги или других "нелетальных" наказаниях. То есть не связанных с ликвидацией, банкротством и национализацией.

Но в целом надзор за банковской системой ужесточается.

Так, растут требования по капиталу - его соотношение к кредитному портфелю. Теперь будут смотреть, нет ли перекосов, не по календарному месяцу, а по 30 календарным дням подряд. В таком режиме нарушений будет больше.

Еще один момент - вдвое сокращают срок, сколько банк может быть проблемным до признания его неплатежеспособным. Со 180 до 90 дней. После этого последуют необратимые вещи - введение госадминистрации, которое в суде оспорить будет нельзя.

Кабмин получает более четко прописанные права на национализацию частных банков и вывод с рынка государственных. Их прибыльные активы передают в другой госбанк, причем НБУ в этом процессе никак не участвует.