Сегодня в украинском парламенте важный день - Рада рассмотрит так называемый "антиколомойский" закон". Он фактически выводит решения НБУ по закрытию или национализации украинских банков из-под юрисдикции отечественных судов.

Речь прежде всего о "Приватбанке", который пытается вернуть себе Игорь Коломойский. Но сам закон касается вообще любого банка, в который ввели госадминистрацию, ликвидировали или национализировали. Этот процесс становится необратимым - даже если он прошел с нарушениями.

Этот документ - последнее требование МВФ перед выдачей Украине нового кредита. "Страна" анализировала перспективы его принятия в материале День П. Что может сорвать принятие Радой "антиколомойского закона".

Также парламент сегодня заслушает отчет главы НБУ Якова Смолия. И может принять обращение к парламентам в связи с 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны. Это сугубо антироссийский документ, который "Страна" уже анализировала.

Мы следим за тем, что происходит в Раде сегодня. Материал обновляется.

Прямая трансляция заседания

11:50 Здание Верховной Рады обошли кинологи, скорее всего проверяли территорию на наличие взрывчатки

11:45 По словам Смолия, риск заразиться коронавирусом через купюры минимальный, но наличку все равно отправляют на "карантин" и обеззараживают

11:33 Сейчас с докладом выступит глава НБУ Яков Смолий

11:17 У Шмыгаля спрашивают, что с госрезервом в условиях угрозы неурожая, а также, почему в Кабмине приняли решение повысить стоимость обучения в вузах.

"Что касается экспорта продовольствия из Украины - правительство каждый день держит руку на пульсе того, что касается запасов. Были введены квоты на вывоз гречневой крупы из Украины, потому что месяц назад на рынках наблюдались панические настроения относительно этого продукта. Поэтому мы подписали контракты о ввозе гречки в Украину и фактическом запрете на ее вывоз" - сказал глава Кабмина.

Что касается пшеницы, то по его словам, в Украине есть 6-месячный запас зерна до нового урожая для внутреннего потребления и что после майских дождей прогнозы на урожай улучшились, несмотря на весеннюю засуху.

Если же запретить экспорт зерна, то, по словам Шмыгаля, придется выбросить его на мусорник, а производители и Украина потеряют валютную выручку.

11:15 Садики не откроют раньше, чем запустят межобластной транспорт, - говорит Шмыгаль

11:10 Перевозчики сигналят в знак протеста

11:05 Шмыгаль отрицает, что организовывал встречу депутатов с представителями компании ДТЭК Рината Ахметова. Ещё раз сказал, что ничьи интересы не лоббирует. Все ради спасения страны от энергокризиса

11:01 Перевозчики перешли от Европейской площади к Кабмину. Их собралось человек 200-300. Они без плакатов. Ведут себя спокойно, сдержанно. Для того чтобы их услышали они сигналят автобусами. "Страна" опросила перевозчиков, почему они протестуют

10:59 Премьер-министр рассказал об обещанных 500 тысяч рабочих мест, но не смог ответить на вопрос, когда они будут созданы.

"Даже не знаю, что вам ответить", - засмеялся глава Кабмина.

По его словам, Кабмин сегодня утвердит правительственную программу создания рабочих мест. Рост занятости планируют увеличить за счет строительства дорог и мостов.

В Украине сегодня почти полмиллиона зарегистрированных безработных.

10:56 Шмыгаль отвечает на вопросы об ограничении выезда заробитчан и некачественных ПЦР тестах, которые закупила Украина

"По заробитчанам, это фейк" - говорит Шмыгаль. По его словам, не запрещают, а заботятся, чтобы у заробитчан были достойные условия труда в Европе.

"Нем смысла ездит туда-сюда в Европу на неделю-две, это просто импорт-экспорт коронавируса" - говорит Шмыгаль.

Также он подтвердил, что для выезда за границу наших заробитчан на авиарейсах украинские власти требуют от принимающей стороны гарантии выполнения всех обязательств перед ними. В общем - ограничения реально существуют

По ПЦР-тестам говорит, что это тоже фейк, но он разберется

10:55 У Шмыгаля спросили - кто конкретно со стороны МВФ требовал от Украины принятия земельного и антиколомойского законов. И будет ли вообще кредит.

Шмыгаль ушел от ответа. Сказал лишь, что кредит будет. А соглашение с МВФ заключат до конца мая.

10:54 Шмыгаль заявил, что карантин будет продолжен и после 22 мая, но он будет адаптивным. То есть в разных регионах и разных городах ограничительные меры будут разные.

Что касается открытия транспортного сообщения (как городского, так и межрегионального), то премьер считает это несвоевременным. Говорит, что сейчас это опасно с точки зрения эпидемии.

И транспорт запустят лишь на третьем этапе снятия ограничений.

10:45 На Европейской площади в 10:00 началась акция протеста перевозчиков. Участники намерены добиться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Из-за большого количества припаркованных автобусов в центре Киева образовалась пробка.

10:42 Денис Шмыгаль выступает стандартно, повторяя уже многократно сказанное.

Карантин введи своевременно.

Ослабляют его не менее своевременно.

Эпидемию коронавируса страна проходит легче, чем другие страны.

Правительство помогает и людям, и бизнесу.

Из нового.

1. Критика главы Минздрава Степанова, который не проконтролировал выплату доплат медикам.

2. Оправдания сокращения производства атомной энергии в пользу тепловой. Говорит, что это правильно. Потому что поддерживает угольную отрасль и шахтеров

10:39 Фракция Оппоплатформы в полном составе вышла из зала.

"Как мы и говорили, если для Шмыгаля и его коллег нет Дня Победы, то для нас нет этого Кабмина. Потому сразу после объявления спикером "Часа вопросов к правительству", мы всей фракцией вышли из зала. У нас к этому премьеру вопросов нет. Говорить с ним не о чем", - написал в ФБ нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин

10:38 С начала карантина плюс 200 тысяч безработных, до конца года прогнозируется 9,4% безработных

10:35 По допвыплатам медикам: в регионы все перевели

10:34 Премьер озвучивает статьи расходов из фонда по борьбе с коронавирусом:

20 млрд - дополнительно в пенсионный фонд

6 млрд - выплаты безработным

1,6 млрд - помощь семьям предпринимателей с детьми

3,1 - на дополнительные закупки больницам и зарплаты медикам

10:32 "Нашим больницам сегодня не нужно выбирать, кого лечить" - говорит о загруженности больниц Шмыгаль.

"Мы безусловно будем переходить к модели адаптивного карантина"

10:30 "По карантину мы идем по сценарию Польши - говорит Шмыгаль - Пока не было ни одного дня, когда количество выздоровевших превысило бы количество заразившихся за сутки"

10:28 Выступает Шмыгаль, говорит о ситуации с коронавирусом.

В Украине за последние сутки умерли 14 больных коронавирусом. В Раде минута молчания

10:27 На заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабмина. Начинается час вопросов к правительству

10:23 Слово берет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Говорит, что сегодня в зале собрались почти 400 депутатов на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга, то есть в нарушении социальной дистанции.

Далее говорит, что "Нафтогаз" за последние несколько лет не перевел в бюджет 72 млрд грн. Просит немедленно рассмотреть этот вопрос, засчитать эти средства в бюджет и привлечь к ответственности "Нафтогаз"

10:20 Выступает нардеп Лозинский из "Голоса". Они говорит, что до разблокирования "оружия Кремля" - ВКонтакте, Одноклассников и mail.ru остались одни сутки и 13 часов. Говорит, что нужно собрать внеочередное заседание, посвященное единственному вопросу - продлению санкций, чтобы российские соцсети не заработали. И что Зеленский должен подписать соответствующий указ

10:19 В зале зарегистрировались 317 депутатов. Заседание открыто

10:12 Правительственный квартал полностью перерыт, много полицейских. Они обходят территорию со служебными собаками. Есть вероятность, что сегодня в Раду приедет Зеленский

09:16 На улице Грушевского и Крещатике идет акция протеста перевозчиков - они заблокировали дорогу и требуют открыть транспорт в Украине.