В Святогорской Свято-Успенской лавре, где были зафиксированы нарушения во время Пасхальной службы, нет ни одного случая коронавируса.

Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития здравоохранения в Донецкой ОГА Александр Педенко во время брифинга во вторник, 12 мая.

"Святогорская лавра на слуху, но Пасха уже три недели как прошла, и никаких заболеваний Covid-19 там не регистрировалось... Лавра закрыта для посещения, насколько мне известно. Я уже говорил и повторю, что ни одного вызова из лавры от находящихся там мирян, от служителей лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения Славянска. Не было ни подозрений, ничего", - сказал Педенко.

По его словам, единственный случай коронавируса в Святогорске был зафиксирован после 1 мая, через две недели после Пасхальных праздников, потому к богослужению на Пасху в Святогорской лавре он не имеет никакого отношения.

"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть, там все в порядке. Они придерживаются карантинных условий, и лавра не работает. И источником заболевания наша лавра не является", - добавил Педенко.

Слова Педенко о Святогорской лавре - с 33:38

Напомним, что в Святогорской лавре полиция зафиксировала нарушения карантина. Некоторые прихожане решили проигнорировать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса и пришли в церкви на Пасхальные службы.

Ранее мы писали, что после масштабной службы на Пасху власти решили закрыть Донецкую область на въезд и выезд, что бы локализовать возможную вспышку коронавиурса.