После трагического пожара в больнице Святого Георгия, в котором погибли пятеро пациентов, США приняли решение вернуть России ее аппараты искусственной вентиляции легких. Пожар в Питере, напомним, вызвали вспыхнувшие аппараты ИВЛ российского производства.

Об этом пишет Reuters, в среду, 13 мая.

По информации Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям, Америка никогда не использовали эти аппараты.

Сообщается, что аппараты Aventa-M, которые стали причиной гибели шести человек, не были направлены в больницы. В рамках мер безопасности Штаты возвращают аппараты ИВЛ на склады.

Напомним, что аппараты ИВЛ "Авента-М", загоревшиеся в московской больнице имени Спасокукоцкого и больнице Святого Георгия в Петербурге, произведены на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав "Ростеха".

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелась больница, где лечат больных на коронавирус, в результате пожара погибла пациентка Covid . Возгорание началось в помещении реанимации. Там огонь повредил медоборудование.