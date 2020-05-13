В Киеве, на Европейской площади, 13 мая проходит акция протеста перевозчиков, которые остались без работы, из-за введенного в стране коронавирусного карантина. Они требуют возобновления пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

"В центре Киева - на Европейской площади, Крещатике и Грушевского - транспортный коллапс. Приехало огромное число автобусов, которые перекрыли Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана. С Грушевского на Крещатик ещё можно проехать. А вот с Крещатика на Грушевского уже нельзя.

Это акция протеста перевозчиков, которые требуют возобновить автобусные перевозки. Сама акция запланирована на 10.00", - говорится в сообщении.

Напомним, что мы выясняли, кто слил в интернет данные миллионов украинских водителей и при чем тут "Дія"

Ранее "Страна" так же сообщала, что пригородные перевозки запустят 22 мая, а маршрутки - в июне.