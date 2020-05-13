Данные на утро 13 мая. Число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 16 425 человек
По состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине зафиксировано уже 16 425 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 12 мая, таких случаев было 16 023. За сутки выявлено 402 новых заболевших.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1 049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1 045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2 444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1 038 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том,как Украина и мир сражаются с пандемией.