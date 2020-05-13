По состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине зафиксировано уже 16 425 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 12 мая, таких случаев было 16 023. За сутки выявлено 402 новых заболевших.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510 случаев;

Днепропетровская область - 773 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 530 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

Кировоградская область - 428 случаев;

г. Киев - 1960 случаев;

Киевская область - 1 049 случаев;

Львовская область - 870 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 680 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1 045 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев;

Харьковская область - 672 случая;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 196 случаев;

Черновицкая область - 2 444 случая;

Черкасская область - 346 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1 038 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том,как Украина и мир сражаются с пандемией.