Официальный вестник Верховной Рады, газета "Голос Украины", опубликовала закон об отмене штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные при помощи автоматической системы. Теперь водители будут обязаны оплачивать штрафы деньгами.

Документ появился на сайте издания в ночь на среду, 13 мая.

Так, согласно закону 566-IX, в случае фиксации нарушения ПДД в автоматическом режиме, штрафные баллы больше не являются предметом взыскания, налагаемого на водителей.

Напомним, ранее каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялось 150 баллов. В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С завтрашнего дня, 14 мая, когда закон вступит в силу, штрафы нужно будет оплачивать не баллами, а деньгами.

Напомним, что 12 марта прошла презентация автоматической системы фиксации ДТП в Киеве. На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

Ранее мы публиковали список мест в Киеве, где установлены камеры автоматической фиксации нарушений на дороге.