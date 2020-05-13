Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает факт разговора с президентом Владимиром Зеленским по поводу скандала с рестораном "Велюр", который вопреки запрету Кабмина и властей Киева работал во время карантина.

Об этом нардеп заявил в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в среду, 13 мая.

Так, отвечая на вопрос о том, имел ли место разговор с Зеленским касательно недавнего скандала, Тищенко ответил: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".

Ресторатор отметил, что его разговоры с главой государства носят исключительно деловой характер.

"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем... В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", - сказал Тищенко.

Напомним, что по словам замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, Зеленский имел очень непростой разговор с Тищенко, которому принадлежит "Велюр". Как утверждал представитель главы государства, результатом этой беседы стало то, что ресторан перестал нелегально работать.

Ранее мы писали, что Банковая уже не рассматривает кандидатуру Тищенко на пост мэра Киева после скандала с "Велюром".