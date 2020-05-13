После того как французские специалисты пояснили, что само слово "Covid-19" по всем канонам французского языка является словом женского рода, из России пришел противоположный ответ.

По нормам русского языка слово "Covid-19" однозначно является словом мужского рода, как заявил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

По словам Михаила Осадчего, это слово мужского рода, так как заканчивается на согласный, а его родовым словом является слово "вирус". При этом нет никаких оснований считать "Covid" словом женского или среднего рода.

"В русском языке это будет все-таки 100% слово мужского рода", - уточнил ученый.

А вот по правилам французского языка этот акроним должен относиться к женскому роду, как и его опорное слово "болезнь" (maladie). Так как он образован от английского словосочетания "коронавирусная болезнь".

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