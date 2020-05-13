Сегодня, 13 мая, Верховная Рада Украины соберется на свое внеочередное пленарное заседание. Такое распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 10 часов 13 мая 2020 года", - говорится в распоряжении.

Нардепы сегодня планируют рассмотреть 26 вопросов. Главные из которых - час вопросов к правительству, принятие так называемого "антиколомойского закона" и отчет Якова Смолия о работе Национального банка Украины.

Кроме этого в планах нардепов рассмотрение вопроса об освобождении медиков от налогообложения, проект закона об оборонных закупках, а также усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабинета министров, как передает пресс-служба Рады.

Также запланировано рассмотрение изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Рада рассмотрит и проекты постановлений о выходе парламента из карантина 18 мая.