После того, как в эфир вышло интервью Натальи Поклонской, в котором она заявила, что не считает себя предателем и даже спела на украинском, в дело включились украинские силовики.

Сотрудник прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) Кирилл Копейка заявил, что его ведомство использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-российским прокурором Крыма, а ныне депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в открытом уголовном производстве против нее.

Об этом Кирилл Копейка заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка", - сказал прокурор.

Между тем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.

Накануне на это интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые непосредственно способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".

Напомним, что до аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.

Поклонскую избрали в Госдуму России на выборах, которые устроила Москва на полуострове. Украина и Запад не признали эти выборы.

На материковой части Украины против Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.

Ранее "Страна" сообщала, что Поклонская призналась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского.