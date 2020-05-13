В США продолжает свирепствовать эпидемия коронавируса, и инфекция уже пробралась даже в Белый дом. Американские ученые, в свете новых данных и после тщательного анализа информации, выдали новый прогноз по числу жертв. К сожалению, он далек от оптимистичного.

Ученые скорректировали ранее подготовленный доклад в сторону увеличения уровня смертности на 10 000 человек в связи с тем, что ряд американских штатов начал ослаблять меры по сдерживанию пандемии.

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) теперь считают, что в США жертвами распространения коронавируса могут стать 147 000 человек, как передает Интерфакс.

В докладе института отмечается, что в новом прогнозе учтены "ключевые факторы передачи вируса, такие, как изменения в тестировании и мобильности, а также ослабление политики дистанцирования".

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом - врач-инфекционист Энтони Фаучи считает, что ситуация с Covid-19 в США не находится под полным контролем.

"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - сказал Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Он также выразил сомнение в официальных данных по заражениям Covid-19 в стране, предположив, что их реальное количество выше.

По данным портала Worldometer, который отслеживает состояние дел с распространением инфекции в мире, в США по состоянию на 03:00 по киевскому времени среды насчитывалось 1 407 284 инфицированных Covid-19, рост числа новых случаев заражения за сутки превысил 21 000, скончались 83 300 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в США зарегистрировали смерти от нового воспалительного синдрома, который может поражать детей с коронавирусом.