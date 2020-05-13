Украина постепенно выходит с карантина и отменяет ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. В среду, 13 мая, в Чернигове местные власти откроют непродовольственные рынки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

"В связи с многочисленными обращениями предпринимателей городской голова дал поручение для юротдела найти возможность позволить им работать.

Считаем, что когда открыты торговые центры, магазины, продовольственные и агрорынки, запрет работать непродовольственным рынкам является несправедливым и больше выглядит, как техническая ошибка, чем продуманное решение правительства. Из-за этой "ошибки" многие люди не смогли начать работать.

Поэтому, сегодня (12 мая - Ред.) областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала принять соответствующие решения органам местного самоуправления.

Не затягивая время, аналогичная комиссия городского совета выполнила поручение городского головы и приняла решение, согласно которому уже завтра (13 мая - Ред.) рынки смогут начать работу. Конечно же, с соблюдением всех противоэпидемичных рекомендаций по работе", написал Ломако.

Ранее в Минздраве сообщили, в каких трех областях Украины больше всего новых больных с коронавирусом.