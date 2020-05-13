Синоптик Наталья Диденко объяснила, почему 13 мая выдалось холодным. Фото: Изым Каумбаев / "Страна"

Синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, почему в стране до сих пор бушует холодная погода. По ее словам, вскоре тучи уйдут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

"Холодяка Украинская утренняя. Первая карта, на сайте Гидрометцентра. Даже не комментирую, сами видите. Добавлю разве, что в родном Славском (Карпаты) вплоть -5 градусов!", - написала она. 

Синоптик Наталья Диденко объяснила, почему 13 мая выдалось холодным

По словам Диденко, на втором рисунке изображен атмосферный фронт, который расположен около украинской столицы. 

Синоптик Наталья Диденко объяснила, почему 13 мая выдалось холодным

Синоптик Наталья Диденко объяснила, почему 13 мая выдалось холодным

Напомним, "Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 7 по 14 мая. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Как сообщала "Страна", синоптики выдали прогноз погоды на май 2020 года.

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