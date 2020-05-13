Синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, почему в стране до сих пор бушует холодная погода. По ее словам, вскоре тучи уйдут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Холодяка Украинская утренняя. Первая карта, на сайте Гидрометцентра. Даже не комментирую, сами видите. Добавлю разве, что в родном Славском (Карпаты) вплоть -5 градусов!", - написала она.

По словам Диденко, на втором рисунке изображен атмосферный фронт, который расположен около украинской столицы.

Напомним, "Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 7 по 14 мая. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Как сообщала "Страна", синоптики выдали прогноз погоды на май 2020 года.