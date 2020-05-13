В сети появились фотографии "светового митинга", который устроили сегодня на улицах городов Украины и Киева деятели культуры, чтобы привлечь к своим финансовым проблемам внимание властей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Юлия Савостина.

"Завтра эти фотографии облетят все передовицы сайтов страны, и не только нашей. И игнорировать тысячи людей, которые создают идеи, пишут сценарии, придумывают и организовывают Фестивали и перформансы, снимают и делают шоу, в общем, вызывают эмоции, - больше не получится. Я рада, что являюсь частью индустрии, которая грациозно, без вил и шин, привлекла к себе внимание по всей стране. Больше 20 городов. Больше сотни компаний, локаций, прокатчиков, организаторов", - написала она.

Девушка уверена, что такой метод привлечения внимания приведет к началу выхода из карантина для творческих людей, которые на период пандемии лишились дохода.

"И пусть кому-то кажется, что лучи в небо - это блажь. Будем выходить из карантина. Выходить так, чтобы не исчезнуть. Потому что ещё несколько недель без понятного плана, и для нас карантин может не закончится никогда", - добавила она.

Напомним, украинские деятели культуры в знак протеста против запрета на массовые собрания, введенного в рамках борьбы с коронавирусом в Украине направили в небо мощные лучи света.

Как сообщала "Страна", как прошел первый рабочий день после карантина у киевских рестораторов.