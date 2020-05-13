Ученые опровергли мнение о том, что коронавирус может отступить на фоне приближающегося теплого сезона.

Об этом сообщает Canadian Medical Association Journal.

"Глобальный анализ, опубликованный в CMAJ, показал, что меры социального дистанцирования, такие как закрытие школ, замедлили распространение COVID-19, в то время как более теплая погода и более высокая влажность оказали незначительное влияние. Исследователи изучили прогресс пандемии в 144 регионах и не нашли никаких доказательств того, что люди, живущие в более теплой погоде в марте, имели какое-либо преимущество перед странами с более холодным климатом", - указано в сообщении.

В частности исследователи анализировали погодные условия в разных регионах США, Австралии и Канады. Также они взяли в расчет данные о том, какие меры принимались властями в борьбе с распространением коронавируса.

По итогам исследования было определено, что погода и климат не имеют влияния на заболеваемость коронавирусом, в отличие от мер, принятых властью и ведомствами, ответственными за здравоохранение граждан.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что нет оснований надеяться на то, что летом коронавирус нового типа (COVID-19) не будет распространяться из-за жары. Он продолжает распространяться по миру.

Как сообщала "Страна", заболеть коронавирусной инфекцией можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода на улице. В странах с жарким климатом тоже наблюдается распространение заболевания. Поэтому не стоит отправляться на майские праздники на природу.