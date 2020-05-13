В Верховную Раду внесен проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины, принятой 3 апреля. В проекте предложено направить этот документ на доработку.

Инициатором проекта стал депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха. То есть, это является позицией фракции.

"Кабинету министров Украины поручается доработать программу деятельности Кабинета министров Украины с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, что принятие Радой программы правительства дает ему иммунитет от отставки на год.

Очевидно, что "Слуги народа", отказываясь голосовать за программу и отправляя ее на доработку, такой иммунитет Шмыгалю и его Кабмину давать не хотят.

Ранее "Страна" подробно анализировала программу правительства, с которой оно собирается работать целый год. В документе предложены два этапа работы Кабмина: в период преодоления эпидемии коронавируса и возобновления экономического роста.

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