Карантин: ослабление не для всех

Официально начавшийся в последние два дня первый этап выхода из карантина значительная часть граждан не заметила. Единственное, что увидели практически все, – это открытие парикмахерских – от дорогих салонов до (в первую очередь) бюджетных павильончиков. Все остальные ослабления ограничительных мер оказались "ослаблениями не для всех".

Причина банальна: что толку в открытии магазинов или кафе на Крещатике в центре города, если добраться до них из спальных районов можно только на личном транспорте (у кого он есть) или на такси?

Ключевым остается вопрос общественного транспорта – свободного доступа в автобусы, троллейбусы и трамваи, а также запуск метро (для Киева, Харькова и Днепра) и пригородных электричек (для жителей пригородов).

Но вот в этом вопросе как раз никакой определенности нет. Появились сообщения о том, что с 22 мая могут запустить пригородный транспорт, а с 29 мая междугородные экспрессы типа "Интерсити".

Но даже в этом случае все заявления сопровождаются оговорками насчет того, что это предварительные планы, которые могут быть изменены в случае ухудшения коронавирусной ситуации. Причем, скорее всего, именно так и будет – как уже есть с рынками, значительная часть которых до сих пор не открылась.

Что уж тут говорить о метро, которое очень осторожно обещают то ли в конце июня, то ли в начале июля. Поэтому уже сейчас можно однозначно говорить о том, что май – не последний месяц карантина. И еще неизвестно, будет ли последним месяцем июнь.

День Победы: праздник вопреки Дробовичу

Помимо ослабленного "не для всех" карантина, ведущей темой последних дней было, естественно, 9 Мая.

Даже в условиях всевозможных ограничений День Победы не обошелся без попыток радикалов сорвать празднование, однако это уже неизбежное в Украине "сопровождение" того факта, что 9 Мая остается для большинства граждан одним из самых значимых праздников.

Однозначно более значимым, чем 14 октября или 28 июня, и, скорее всего, более значимым, чем День независимости.

75-летие победы в Великой Отечественной войне из-за карантина прошло без организованных массовых шествий, однако его массовость все равно в абсолютном большинстве регионов превысила даже Пасху.

Несмотря на попытку нынешнего руководства Института нацпамяти – вслед за прошлым руководством – навязать обществу идею того, что 9 Мая нечего праздновать, это был именно праздник. Причем в его программу входило поздравление от президента, который, в отличие от директора ИНП Антона Дробовича, нашел, что отпраздновать в День Победы.

Отдал свою дань победителям и спикер парламента Дмитрий Разумков, который на сегодняшний день больше всех остальных топ-политиков из новой власти соответствует ожиданиям Зе-электората.

Так что можно констатировать: коронавирус, безусловно, изменил страну, но ее отношение к 9 Мая не меняется.

Падение ВВП: хуже прогнозов

Тем временем продолжает появляться печальная для Украины статистика разворачивающегося экономического кризиса. Министерство экономики опубликовало итоговые данные за первый квартал, согласно которым ВВП в январе-марте снизился на 1,2%.

Это оказалось хуже всех предварительных прогнозов, в которых фигурировали цифры от 0,5 до 0,9%. Снижение почти на полтора процента уже можно считать однозначным признаком кризиса, поскольку за весь ХХІ век в Украине хуже ситуация обстояла только в кризисных 2009 и 2014-2015 годах.

При этом надо помнить, что речь идет о первом квартале – то есть о трех месяцах, из которых только половина последнего месяца была проведена в карантине. Соответственно, падение ВВП в январе-марте – это только прелюдия к цифрам второго квартала, который, видимо, окажется пиковым по обвалу экономики. Даже довольно оптимистичный Нацбанк ожидает, что по итогам апреля-июня падение ВВП составит 11,3%, – но при этом надо помнить, что НБУ предполагал 0,5%-е падение в первом квартале, то есть ошибся практически в три раза. Если и по итогам второго квартала окажется, что регулятор ошибся в три раза, то это будут жуткие цифры, которых не было даже в 2009-м и 2014-15 годах.

Конечно, у правительства еще есть время уменьшить масштабы экономической катастрофы, ослабив карантин для всех с 1 июня. Но пока, похоже, оно не готово на подобный шаг.

Рада готова "добить" Коломойского. И взяться за Смолия?

Вчера стала известна повестка дня намеченного на сегодня внеочередного заседания парламента. Как и ожидалось, центральным пунктом в ней будет принятие "антиколомойского" закона о банках – причем, судя по всему, это принятие таки состоится, поскольку обнаружившаяся еще в апреле "антиколомойская" коалиция "слуг народа", порошенковской "Евросолидарности" и вакарчуковского "Голоса" все еще сохраняется.

По идее, принятие закона о банках должно открыть дорогу для выделения Международным валютным фондом первого за полтора года транша для Украины. Но это еще вилами по воде писано, поскольку регулярно появляются новые требования – вроде запрета на изменение закона о НАБУ, позволяющее уволить главу этого учреждения Артема Сытника.

Кстати, этих изменений в повестке сегодняшнего дня нет – к счастью для главы НАБУ, поскольку на сегодняшний день нет ничего проще, чем найти в парламенте 226 голосов за его увольнение.

Зато в повестке есть заслушивание отчетов премьер-министра Дениса Шмыгаля и – что весьма знаково – председателя Нацбанка Якова Смолия. По главе НБУ во власти так же, как и по главе НАБУ, нарастает критическая масса желания его уволить, так что завтра Смолию в парламенте точно придется не сладко. Ему однозначно придется ответить на вопросы, почему учетная ставка была завышена к концу 2018 года до неприличных высот, как это все было связано с запуском нерезидентов на рынок отечественных ОВГЗ и почему Нацбанк допустил неконтролируемое укрепление гривны в 2019-м, которое больно ударило по Украине в 2020-м.

И, наконец, есть ожидание, что завтра Верховная Рада примет решение о собственном выходе из карантина уже со следующей недели. Если это произойдет, то и выход страны из карантина тоже ускорится. Поскольку депутатам вряд ли понравится работать без помощников и обслуживающего персонала.

Развалит ли Германия Евросоюз?

Пока Европа занята борьбой с коронавирусом, скандально известный финансист Джордж Сорос обнаружил еще одну угрозу для нее – юридического развала Евросоюза. Эту угрозу Сорос увидел в принятом неделю назад Конституционным судом Германии решении признать незаконной скупку государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком и запретил Бундесбанку в течение трех месяцев участвовать в сделках с европейским регулятором.

Хотя имя Сороса и неоднозначно для нашей страны, следует признать, что в данном вопросе он прав. Вердикт Конституционного суда Германии означает, что внутренние законы государства поставлены выше европейских – а это несет как институциональную, так и практическую угрозу для единства Евросоюза.

Институциональную – в том плане, что другие государства могут последовать примеру Германии и начать отменять те решения ЕС, которые их не устраивают. Конечно, не все, что дозволено Юпитеру, дозволено и быку, а потому последовать немецкому примеру смогут немногие. Но даже бунт немногих может обернуться для Евросоюза плачевно.

Но хуже всего для евробюрократии то, что этот бунт против ЕС возглавил именно Берлин. Поскольку Германия в Евросоюзе играет фактически ту же роль, которую играла Россия в СССР: пока российская власть при Ельцине не поставила свой суверенитет выше государственных интересов, единству Союза ничего не угрожало, даже несмотря на неповиновение окраин, но бунт Москвы против Москвы привел к краху. В европейском варианте бунт Берлина против Брюсселя и Страсбурга – это путь к такому же краху.

Впрочем, есть и другой вариант: Берлин "нагнет" всех, кого может, и, в конечном итоге, подменит решения ЕС собственными решениями. Но на тотальный контроль Германии согласятся не все, так что хотя бы частичного распада все равно не избежать.