Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что после парада 9 мая количество больных пневмонией снизилось, а опасность заразиться на параде была минимальной, так как его участники и зрители находились на открытом воздухе.

Об этом он заявил в эфире местного телеканала ОНТ.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - заявил он.

По его словам, количество больных пневмонией явно снизилось, больных выписали и освободили места для новых пациентов.

Напомним, количество больных коронавирусом в Беларуси достигло почти 25 тысяч человек. За последние сутки заразилось около тысячи.

Как сообщала "Страна", в среду, 13 мая, Кабмин планирует отменить возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам.