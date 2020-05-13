Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Группа будет расследовать выдачу НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, что стало одной из причин кризиса на энергорынке.

Как сообщает сайт "Энергореформа", о расследовании зашла речь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 12 мая вечером.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", – сказал Шмыгаль в Раде.

Он добавил, что нужно расследовать и разбираться, откуда это взялось.

По словам премьера, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", – сказал Шмыгаль.

В четверг он планирует встречаться с ключевыми игроками на рынке возобновляемой энергетики, чтобы обсудить условия договоренностей по дальнейшему развитию отрасли. Он также не исключил принятия изменений в законодательство, разрешающих генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он отметил, что НЭК "Укрэнерго" поручат подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E.

"Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнению заданий по присоединению к ENTSO-E. Заодно проверим и управляемость компании", – сказал Шмыгаль.

Ранее "Страна" писала, что ГБР расследует работу Минэнерго из-за падения мощностей государственных АЭС и закупок электричества у частников.

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