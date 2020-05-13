Две области Украины вместе со всеми аэропортами на их территории попали в список наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом.

Об этом сообщается в отчете Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

"Список аэропортов, расположенных в указанных регионах с высоким риском распространения COVID-19, был уточнен", - указано в сообщении.

Список обновляется с начала года, однако в новой версии впервые оказалась Украина. Перечень опасных мест вступит в силу с 14 мая.

По информации EASA, в Украине два наиболее опасных региона - Киевская область и Черновицкая.

Под ограничения попали все аэропорты, которые находятся на названной территории: ГП МА Борисполь, МА Киев им. Сикорского (Жуляны), а также МА Черновцы.

Отметим, Борисполь и "Жуляны" - крупнейшие аэропорты в нашей стране.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" оценивает потери от введенных из-за коронавируса карантинных мероприятий в 380 млн грн в месяц. Этих денег хватит на месяц.

Как сообщала "Страна", в Украине приземлился самолет с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из-за короновируса из Китая. Минздрав засекретил город прибытия "из-за панических настроений". А с посадкой самолета пришлось повозиться.