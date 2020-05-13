В преддверии смягчения карантинных ограничений граждане Украины стали чаще проявлять интерес к вакансиям за границей.

Об этом сообщается в Экономическом обзоре недели Национального Банка Украины.

"В ожидании смягчения карантина увеличился интерес к поиску работы, в том числе за рубежом", - указано в сообщении.

Несмотря на это, ожидания предприятий по занятости в Украине остаются на том же уровне, а количество вакансий на рынке не увеличивается. Более того - 55,5% ритейлеров временно заморозили свои вакансии, размещенные на сайтах поиска работы.

Также известно, что около 83% предприятий не сообщают о планах изменить численность штата. Так, относительно ближайших недель ожидания у предприятий торговли и перерабатывающей промышленности несколько улучшились. А вот на сельскохозяйственных предприятиях отмечают, что ждут новых сотрудников, которых явно будет больше прежнего.

Напомним, карантин, объявленный в Украине с 12 марта из-за эпидемии коронавируса, оставил без работы десятки тысяч наших земляков. И, только по официальным данным, количество официальных безработных в стране приближается к числу, без малого в 2 миллиона человек.

Как сообщала "Страна", карантин подталкивает Украину к работе в удаленных офисах.