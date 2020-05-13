В среду на заседании правительства планируется рассмотрение изменений в правила дорожного движения, предложенные Министерством инфраструктуры. В ведомстве хотят разрешить использовать полосу общественного транспорта таксистам.

О рассмотрении названных изменений говорится в программе заседания 13 мая на Правительственном портале. На портале также можно ознакомиться с пояснительной запиской к проекту.

Согласно планам министерства, таксисты на законных основаниях смогут не только ездить по правой полосе, но и высаживать на ней пассажиров.

Также Кабмин будет рассматривать предложение Министерства охраны здоровья о закреплении коронавирусной инфекции в списке профессиональных заболеваний.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин 13 мая также планирует отменить возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам.

Еще мы писали о просьбе религиозных организаций к правительству смягчить карантин и разрешить людям молиться в церквях.