Правительство Эстонии снятие ограничений на передвижение между тремя прибалтийскими странами, введенных в связи с COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба правительства Эстонии, передает Интерфакс.

"С 15 мая будет восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами", - говорится в сообщении.

Так, с этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный на период карантина пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14-дневный карантин, за исключением людей, приехавших из третьих стран.

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