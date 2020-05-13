С 15 мая Эстония, Латвия и Литва возобновляют свободное передвижение
Правительство Эстонии снятие ограничений на передвижение между тремя прибалтийскими странами, введенных в связи с COVID-19.
Об этом информирует пресс-служба правительства Эстонии, передает Интерфакс.
"С 15 мая будет восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами", - говорится в сообщении.
Так, с этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный на период карантина пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14-дневный карантин, за исключением людей, приехавших из третьих стран.
Ранее сообщалось, что согласно опросу, во Франции семь из десяти неверных супругов отправятся к любовникам сразу после карантина.
Также мы писали, как у киевских рестораторов прошел первый рабочий день после карантина.