Несмотря на середину мая, расположенное на северо-востоке Польши Подляское воеводство засыпало снегом. Завтра майские морозы придут и на запад Украины.

"Гонишское воеводство Подляское 12.05.2020. Интенсивный ночной снегопад, последующие ночи с морозами до -3", - написал польский фермер Дариуш Цохановский на своей странице в Facebook.

Также мужчина опубликовал фото и видео того, как цветущие поля прогнулись под весом снега. Очевидно, что замерзшие растения не смогут дать урожай в этом году.

По словам Цохановского, сильный снегопад зафиксирован 12 мая, а также синоптики обещают заморозки до -3 градусов по Цельсию в последующие ночи.

Кроме того, ожидается гололед, а местные спасатели рекомендуют с осторожностью садиться за руль из-за непредсказуемой погоды.

Снег и заморозки в Польше испортили урожай в этом году. Видео: Facebook / Дариуш Цохановский

Напомним, из-за низких температур на этой неделе урожай плодовых и ягодных культур может снизиться более чем на половину.

Как сообщала "Страна", сегодня ночью в Украине ожидаются заморозки.