В среду, 13 мая, Кабмин планирует отменить возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам.

Об этом говорится в проекте постановления правительства "О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", который опубликован на сайте Кабмина.

Сейчас украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом через территорию Беларуси без виз и по внутреннему паспорту.

Теперь же правительство хочет запретить использование внутреннего паспорта для поездок в Беларусь с 1 сентября 2020 года. С этой даты украинцы смогут въехать в соседнюю страну только по загранпаспорту.

Изменения коснутся только въезда граждан Украины в Беларусь. При въезде граждан с территории Беларуси в Украину Госпогранслужба будет как и раньше пропускать с внутренним паспортом.

Напомним, что Беларусь является единственной соседней с Украиной страной, которая не ввела запрет на въезд украинских граждан.