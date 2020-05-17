Волонтеры подарили Чернобыльскому заповеднику фрукты и овощи, чтобы животные зоны отчуждения продержались в первый, самый тяжелый период восстановления природы после масштабных пожаров. Подарок тут же нашли енотовидные собаки.

Об этом рассказала в Facebook пресс-служба заповедника.

Сотрудники организации разложили гостинцы в разных местах. Они ожидали, что в первую очередь ими полакомятся копытные. Однако, как зафиксировала фотоловушка, за угощением раньше всех явились мелкие звери: барсуки и енотовидные собаки.

Енотовидная собака - один из многочисленных видов заповедника. Там для зверя есть все условия комфортного проживания: лиственные и смешанные леса, многочисленные водоемы, обильная кормовая база.

Для окружающей среды эти животные являются санитарами.

Поскольку енотовидная собака ведет преимущественно ночной образ жизни, зафиксировать его днем тяжело. Фотоловушка поймала зверьков ночью, когда они выбирали себе яблоки и морковь.

Ранее "Страна" рассказала о застрявшем в автомате с едой еноте.

Также мы сообщали, сколько видов птиц живут в зоне отчуждения ЧАЭС.