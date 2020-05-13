Количество больных коронавирусом в Беларуси достигло почти 25 тысяч человек. За последние сутки заразилось около тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - указано в сообщении.

Так, за последние сутки заболело 967 человек. Теперь больных 24 873. Известно о 6 974 излечившихся и 142 умерших.

Напомним, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране является терпимой, при этом многие государства переняли подход Беларуси в борьбе с Covid-19.

Как сообщала "Страна", представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев настаивает на усилении карантина в стране, поскольку в стране количество инфицированных растет в геометрической прогрессии.