Правительство не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не собираемся в этом году изменять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", – сказал премьер-министр.

В частности, он отметил, что учитывая состояние рынка, "у нас очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией".

Ранее "Страна" информировала, что Кабмин запретил отключение электричества населению во время карантина.

Также мы писали, что Украина в карантинном апреле сократила потребление электроэнергии на 11%.