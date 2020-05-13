Шмыгаль обещает не поднимать цену электричества для населения до конца года
Правительство не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.
"Мы не собираемся в этом году изменять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", – сказал премьер-министр.
В частности, он отметил, что учитывая состояние рынка, "у нас очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией".
Ранее "Страна" информировала, что Кабмин запретил отключение электричества населению во время карантина.
Также мы писали, что Украина в карантинном апреле сократила потребление электроэнергии на 11%.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.