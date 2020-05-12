В центре Харькова упало дерево и придавило двух мужчин. Также оно повредило припаркованный рядом автомобиль.

Об этом сообщает сайт Kharkiv Today.

Происшествие случилось 12 мая на улице Чернышевского, 37.

По словам очевидцев, один пострадавший, мужчина 50-лет, был серьезно травмирован, но в сознании. Из-под дерева его вытянули неравнодушные прохожие.

Директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что мужчину госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи № 4 им. проф. А. И. Мещанинова с легкими травмами: ушибом теменной области, черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Второй придавленный, парень лет 18, от госпитализации отказался.

Кроме того, пострадали фасад старого здания и такси. Водитель машины был среди тех, кто помогал доставать мужчину из-под дерева. Страховая компания отказала ему в компенсации ущерба, заявив, что это не их случай.

Два года назад похожая история в Харьковской области закончилась печально: упавшее дерево убило человека.

Ранее "Страна" рассказывала о решении Верховного суда, кто отвечает и платит за упавшее на автомобиль дерево.