После консультации с врачами Майк Пенс решил держаться от Дональда Трампа подальше
Вице-президент США Майк Пенс, который ранее не собирался идти на самоизоляцию из-за коронавируса, все-таки решил не контактировать с президентом Дональдом Трампом.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэйли Макэнани, пишет CNN.
"Вице-президент решил держать дистанцию несколько дней, и я просто хотела бы подчеркнуть, что то, сколько дней это займет, — это его личное решение", — сказала она.
Отмечается, что во вторник, 12 мая, Майка Пенса заметили в Белом доме в защитной маске.
Как сообщалось, пресс-секретарь вице-президента США Пенса и жена советника Трампа подхватила коронавирус.
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