Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, в каких областях за сутки найдено больше всего больных коронавирусом граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (72), Ровенской области (50) и в Киеве (59)", - указано в сообщении.

Всего в Украине за последние сутки зарегистрировано 375 новых больных коронавирусом. Госпитализация потребовалась 116 гражданам. Также известно, что за этот промежуток времени 85 человек излечилось, а 17 скончались.

Ведомство заявило, что поддерживает принятый Верховной Радой закон о массовом тестировании украинцев на коронавирус. Также отмечается, что все, кто могли контактировать с зараженными: медицинские работники, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии, а также больные пневмонией граждане обязаны пройти бесплатный тест на коронавирус.

"Минздрав находится на постоянной связи с органами местного самоуправления по вопросам ослабления или усиления карантинных мероприятий. Например, в Киеве пока не будут работать торгово-развлекательные центры, а в Черновицкой области - салоны красоты", - добавил Степанов.

Напомним, в Кривом Роге главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За это его отстранили от занимаемой должности.

Как сообщала "Страна", стало известно, в каких областях проводится больше всего ПЦР-тестов на коронавирус. Всего в 49 лабораториях провели 187 307 подобных тестов.