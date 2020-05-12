Реки, озера и водно-болотные угодья Чернобыльского заповедника являются одним из крупнейших птичьих миграционных путей Украины, Беларуси и всей Европы. Пернатые используют эти территории как остановку на пути к местам зимовки или гнездовья.

Сотрудники заповедника рассказали в Facebook о пернатом "поголовье" зоны отчуждения.

Из 208 видов птиц, которые встречаются в заповеднике, 158 видов относятся к мигрирующим. А 23 вида встречаются исключительно в период миграции. За сезон здесь пролетают 30-50 тысяч гусей, 150-200 тысяч уткообразных и до 1,5 миллиона других пернатых. В заповедники зафиксировано много колоний аистообразных, ржанкообразных, гусеобразных, пеликанообразных и других птиц.

Миграция происходит волнами. В первую волну еще до таяния снега летят грачи, чайки, утки. Во вторую волну - зяблик, дикие гуси, журавли. В третью - пернатые, которые ищут корм на земле и в воде: желтая трясогузка, пеночка-теньковка. В четвертую - птицы, охотящиеся в воздухе за насекомыми: ласточка, мухоловка. В пятую - коростель и чечевица, в шестую - иволга.

Миграция - важнейшее событие в жизни птиц, связанное с огромным риском. Ежегодно миллиарды пернатых мигрируют из Европы в Азию и Африку, но только треть их возвращаются обратно к местам своего гнездования. Во время перелетов птицы все чаще сталкиваются, кроме естественных препятствий, с угрозами, созданных людьми. К таким угрозам относятся вырубка лесов, осушение болот, загрязнение рек, морей и океанов. Также птицы погибают из-за столкновения с линиями электропередач и башнями, от ловушек или ружей охотников и браконьеров.

На днях "Страна" писала, что в Кропивницкий впервые за много лет прилетели на гнездовье сотни лебедей.

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