Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у нее есть некий новый метод лечения коронавирусных больных, действенность которого еще предстоит проверить.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь организации Маргарет Харрис, передает Reuters.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые, по-видимому, находятся в очень ранних [стадиях] исследования, но ограничивают тяжесть или продолжительность болезни. Но у нас нет ничего такого, что может убить или остановить вирус. У нас действительно есть потенциально положительные данные, но нам нужно увидеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что мы можем назвать это лечением", - сообщила Харрис.

Она не назвала эти инновационные методы лечения, однако некоторые организации полагают, что речь может идти о противовирусном американском препарате ремдесивир, который улучшает состояние больных коронавирусом.

Напомним, президент США Дональд Трамп несмотря на свои ранние обещания, уже не уверен на все 100% в том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца этого года.

Как сообщала "Страна", Всемирная организация здравоохранения предостерегает уже переболевших коронавирусом - не расслабляться, так как заразиться можно и во второй, и в третий раз. Помочь может только вакцина, но из-за мутации вируса ее разработка затягивается.