Украинские деятели культуры в знак протеста против запрета на массовые собрания, введенного в рамках борьбы с коронавирусом в Украине направили в небо мощные лучи света.

Видео размещено на Facebook-странице мероприятия.

"Харьков, Львов, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг. Дрогобыч, Стрый, Вышгород. Если нас не услышат - нас увидят", - написано в анонсе.

Акция призвана показать властям недовольство работников индустрии действиями Кабмина, который до сих пор не подготовил план по выходу украинской культурной сферы из карантина.

Организаторы акции отмечают, что во время, когда пандемия Covid-19 остановила весь мир, правительства других стран спасают свои экономики путем поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапные выхода из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, а украинское правительство еще только разрабатывает программы преодоления кризиса.

"При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. Нас будто не существует", - говорится в сообщении.

В рамках акции "#стопкультурныйкарантин" организаторы в 22:00 включили направленные в небо лучи света и запустили онлайн-трансляцию в Facebook.

Мощные лучи, пущенные в небо столицы, некоторые ее жители приняли за прилет инопланетян.

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